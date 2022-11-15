●展演時間：2022/12/01~2023/01/02 每日17:00~22:00
●展出地點：松壽廣場
●設計理念：每到新的一年，人們都會回顧過去自己是否有所成長。這一年間有過努力、辛苦、不開心的時候，但肯定也有幸福、愉悅、開懷大笑的時刻，這些都是成為讓自己未來更好的重要養分。
你對於未來的期望與期待又是什麼呢？
五棵環繞著五色燈光的願望樹，分別代表著五種願望：家庭、財富、愛情、事業、健康。你可以透過走近其中一棵樹，掃描樹周圍的QRCode進入未來樹世界，替未來的自己種下願望的種籽，並搜集光源灌溉願望，代表願望成真的光流將會引領大家的願望匯聚至未來樹！所有許下的願望都會成為未來樹生生不息的養分，當向前靠近，未來樹會映射出未來的自己，將和充滿愛與希望的未來樹一同被記錄、保存並傳送到虛擬藝廊，可以回顧並記錄當下。
凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法請見最新消息抽獎文章。
●展演時間：2022/12/01~2123/01/02
城市街頭｜人群快閃的未來兔
88の未來兔跳臺
●展出地點：臺北市政府東門廣場
●合作藝人：9m88
●設計理念：未來兔在88跳臺上跳呀跳，想要跟一旁的台北101比高！快來和好動的未來兔比一比誰能跳更高吧！
Lulu的未來兔子洞
●展出地點：松壽廣場
●合作藝人：Lulu 黃路梓茵
●設計理念：竄出兔子洞的未來兔到底在找什麼呢?原來是牠最愛的紅蘿蔔！快來叮嚀調皮的未來兔要細嚼慢嚥才不會巴豆痛喔！
海獅不害怕田園
●展出地點：松山文創園區
●合作藝人：韋禮安
●設計理念：稻草人唱著：「還是會~害~怕~」未來兔說：「不怕！不怕！這裡是自由自在的海獅不害怕田園！」快來和未來兔一起自由的在田園中奔跑吧！
交通號誌｜亂入日常的未來兔
●展出地點：全臺街頭「當心兒童」交通號誌（提示學校周邊容易出現喔!!）
●設計理念：從生活中的公共號誌發現亂入日常的未來兔！未來兔最容易被人吸引了！尤其喜歡跟在朝氣蓬勃的小朋友們屁股後面當跟屁蟲~放慢腳步等等未來兔，牠也想跟你們一起手牽手過馬路~~~
凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法最新消息抽獎文章。
●展演時間：2022/12/01~2023/01/02 每日17:00~22:00
●展出地點：「仁愛圓環」至「逸仙路」路段
●設計理念：從仁愛圓環出發往市府前進，路段頭尾以巨大的光束拱門創造符合跨年主題「臺北就是未來」的奇幻視覺，光線流動象徵川流不息的人潮、車潮以及不斷向前推進的時間，跟民眾一同倒數，迎接2023的到來；運用跨年主視覺繽紛色彩點綴街道，將充滿希望的正能量散播給大家；綻放的煙火與絢爛的星星也聚集在此，點點光源匯聚，閃耀著臺北。整條路段透過不同的燈飾布置妝點，將節慶氛圍推向高峰！
凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法請見最新消息抽獎文章。
跨年好康抽獎活動正式開跑 多項超值大獎、跨年限定T-shirt等你拿！
2023 臺北跨年活動起跑,未來樹、臺北大兔襲打造戶外沉浸式體驗 晚會獨家鍍金卡司跨世代、跨語種、跨歌路合作
2023 臺北最 High 新年城 金鐘得獎主持人 LULU、雙天后劉若英、蔡健雅及玖壹壹陪你迎接臺北未來，參加遊程臺北住 1 晚，免排隊入席跨年晚會搖滾區
年末最精彩的沉浸互動體驗，一起將新年新希望發送到未來吧！每到新的一年，大家都會回望過去一年的酸甜苦辣，並對未來許下新的願望，透過跨年前期活動，讓民眾可以盡情許願！結合動態視覺聲光展演、即時動態捕捉、戶外投影等等技術，打造獨一無二的沉浸互動體驗。將信義商圈的松壽廣場打造成未來臺北的入口，不論是實際探訪或線上參與，都可以透過不一樣的形式許下願望。
以醞釀跨年節慶氛圍為出發點，期待民眾可以透過跨年前期活動在臺北這座城市中找到更多的驚喜。未來兔潛藏的地點就在臺北市信義區。全臺街頭「當心兒童」交通號誌也都可以一窺牠們的蹤跡！跨年期間，趕緊拿起手機連至跨年官網，開啟AR相機掃描藝術裝置與指定號誌，尋找未來兔活躍的身影吧！本次藝術裝置也特別邀請到跨年卡司合作設計。
點點光源閃耀沉浸在夢幻節慶氛圍的光環境，光源匯集打造超美街道 ! 在仁愛圓環與逸仙路段，打造「臺北就是未來」的奇幻視覺展現！
2022-12-06
2022-11-24
1. 服務台 : 活動諮詢服務、遺失/拾獲物處理（食品類恕無法受理）、遊客意見處理、酒精、額溫槍。
2. 醫護站 : 提供簡易急救藥品、協助聯繫救護系統。
1. 哺乳室：於臺北市政府東門廣場，若欲使用請至服務台洽詢。
2. 無障礙專用流動廁所：場域內共24座。
1. 有發燒或呼吸道症狀請勿參加活動。
2. 口罩全程戴好戴滿。
3. 活動場域無飲食行為(補充水分除外)。
4. 勤洗手，加強消毒，用過口罩勿亂丟。
5. 依中央流行疫情指揮中心最新規定滾動調整。
1. 請民眾避免穿、戴容易絆倒之衣物、隨身物品，如有婦孺同行，勿靠近人潮中心。
2.人潮眾多可能造成手機通訊不良，請先與家人朋友約定走散之集合地點或因應方式，避免掃興。
3. 活動期間人潮眾多，請注意隨身所攜帶的行李、財物並留意身邊的小孩。
4. 本活動不得攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品及「發光氣球」、「波波球」進入活動會場，如發現有任何違法事項，立即聯繫通知警察單位。
5. 活動場域內禁止吸菸及烤肉。
6. 活動場域為空拍禁行區，禁用空拍機。
7. 如遇下雨，為避免影響其他觀眾觀看品質，舞台前之觀賞區請勿撐傘，以雨衣代替。
8. 遛狗請務必拴狗鍊，並自行處理寵物大小便。
9. 場域內有多處分類垃圾桶，請做好垃圾分類。
10.如有不適或突發狀況，請向佩戴工作證之工作人員反映求助，我們會立刻幫助您。
11.往年參加人潮眾多，周邊交通易壅塞，請大家儘量搭乘大眾交通工具前來，或提早出門。
【高鐵假期-搭高鐵．送住宿】七家臺北知名飯店任你選，一起迎接2023臺北就是未來
玩瘋2022 101跨年煙火秀VIP演唱會八禱輕旅行二日
2023跨年煙火臺北最HIGH新年城2023跨年晚會演唱會煙火秀 & 圓山70君臨天下國之饗宴餐 & 五星飯店住宿奢華二日遊
2022北部登山步道推薦這6條！統整網紅登山景點交通、時間，跨年結束後輕旅行
2022室內台北景點推薦｜連假親子出遊、情侶約會必去！下雨天、大熱天都不怕的放電舒壓好去處
臺北市各個好玩又必遊的景點都在這！足夠讓您一遊再遊，意猶未盡。