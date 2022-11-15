●展演時間：2022/12/01~2023/01/02 每日17:00~22:00
●展出地點：松壽廣場
●設計理念：每到新的一年，人們都會回顧過去自己是否有所成長。這一年間有過努力、辛苦、不開心的時候，但肯定也有幸福、愉悅、開懷大笑的時刻，這些都是成為讓自己未來更好的重要養分。
你對於未來的期望與期待又是什麼呢？ 五棵環繞著五色燈光的願望樹，分別代表著五種願望：家庭、財富、愛情、事業、健康。你可以透過走近其中一棵樹，掃描樹周圍的QRCode進入未來樹世界，替未來的自己種下願望的種籽，並搜集光源灌溉願望，代表願望成真的光流將會引領大家的願望匯聚至未來樹！所有許下的願望都會成為未來樹生生不息的養分，當向前靠近，未來樹會映射出未來的自己，將和充滿愛與希望的未來樹一同被記錄、保存並傳送到虛擬藝廊，可以回顧並記錄當下。 凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法請見最新消息抽獎文章。

●展演時間：2022/12/01~2123/01/02

城市街頭｜人群快閃的未來兔
88の未來兔跳臺
●展出地點：臺北市政府東門廣場
●合作藝人：9m88
●設計理念：未來兔在88跳臺上跳呀跳，想要跟一旁的台北101比高！快來和好動的未來兔比一比誰能跳更高吧！

Lulu的未來兔子洞
●展出地點：松壽廣場
●合作藝人：Lulu 黃路梓茵
●設計理念：竄出兔子洞的未來兔到底在找什麼呢?原來是牠最愛的紅蘿蔔！快來叮嚀調皮的未來兔要細嚼慢嚥才不會巴豆痛喔！

海獅不害怕田園
●展出地點：松山文創園區
●合作藝人：韋禮安
●設計理念：稻草人唱著：「還是會~害~怕~」未來兔說：「不怕！不怕！這裡是自由自在的海獅不害怕田園！」快來和未來兔一起自由的在田園中奔跑吧！

交通號誌｜亂入日常的未來兔
●展出地點：全臺街頭「當心兒童」交通號誌（提示學校周邊容易出現喔!!）
●設計理念：從生活中的公共號誌發現亂入日常的未來兔！未來兔最容易被人吸引了！尤其喜歡跟在朝氣蓬勃的小朋友們屁股後面當跟屁蟲~放慢腳步等等未來兔，牠也想跟你們一起手牽手過馬路~~~
凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法最新消息抽獎文章。

●展演時間：2022/12/01~2023/01/02 每日17:00~22:00
●展出地點：「仁愛圓環」至「逸仙路」路段
●設計理念：從仁愛圓環出發往市府前進，路段頭尾以巨大的光束拱門創造符合跨年主題「臺北就是未來」的奇幻視覺，光線流動象徵川流不息的人潮、車潮以及不斷向前推進的時間，跟民眾一同倒數，迎接2023的到來；運用跨年主視覺繽紛色彩點綴街道，將充滿希望的正能量散播給大家；綻放的煙火與絢爛的星星也聚集在此，點點光源匯聚，閃耀著臺北。整條路段透過不同的燈飾布置妝點，將節慶氛圍推向高峰！
凡參與未來樹、臺北大兔襲、仁愛路燈飾活動，完成線上問卷填寫或拍照分享還可以參加抽獎活動，多項精美好禮等你來拿，詳細抽獎辦法請見最新消息抽獎文章。

background background background background
background background
news
臺北跨年首次推出超強絢爛聯名商品 參與前期活動 限定潮T、101觀景台門票及LINE POINT等好禮等你拿
2022-12-06

新聞專區 more more MORE

跨年好康抽獎活動正式開跑 多項超值大獎、跨年限定T-shirt等你拿！

2022-12-01

2023 臺北跨年活動起跑,未來樹、臺北大兔襲打造戶外沉浸式體驗 晚會獨家鍍金卡司跨世代、跨語種、跨歌路合作

2022-12-01

2023 臺北最 High 新年城 金鐘得獎主持人 LULU、雙天后劉若英、蔡健雅及玖壹壹陪你迎接臺北未來，參加遊程臺北住 1 晚，免排隊入席跨年晚會搖滾區

2022-11-15

影音專區 more more MORE

前期活動篇
2022-11-09
light-info
future-tree

年末最精彩的沉浸互動體驗，一起將新年新希望發送到未來吧！每到新的一年，大家都會回望過去一年的酸甜苦辣，並對未來許下新的願望，透過跨年前期活動，讓民眾可以盡情許願！結合動態視覺聲光展演、即時動態捕捉、戶外投影等等技術，打造獨一無二的沉浸互動體驗。將信義商圈的松壽廣場打造成未來臺北的入口，不論是實際探訪或線上參與，都可以透過不一樣的形式許下願望。

＋See more

前往線上體驗 線上體驗 entrance entrance

以醞釀跨年節慶氛圍為出發點，期待民眾可以透過跨年前期活動在臺北這座城市中找到更多的驚喜。未來兔潛藏的地點就在臺北市信義區。全臺街頭「當心兒童」交通號誌也都可以一窺牠們的蹤跡！跨年期間，趕緊拿起手機連至跨年官網，開啟AR相機掃描藝術裝置與指定號誌，尋找未來兔活躍的身影吧！本次藝術裝置也特別邀請到跨年卡司合作設計。

＋See more
手機AR體驗 AR體驗 entrance entrance

點點光源閃耀沉浸在夢幻節慶氛圍的光環境，光源匯集打造超美街道 ! 在仁愛圓環與逸仙路段，打造「臺北就是未來」的奇幻視覺展現！

 

＋See more
schedule
玖壹壹
Lulu黃路梓茵
布萊克薛薛、阿拉斯
蔡健雅
劉若英
玖壹壹
Lulu黃路梓茵
布萊克薛薛、阿拉斯
蔡健雅
劉若英
玖壹壹
Lulu黃路梓茵
布萊克薛薛、阿拉斯
蔡健雅
劉若英
玖壹壹
Lulu黃路梓茵
布萊克薛薛、阿拉斯
蔡健雅
劉若英
9m88
韋禮安
彭佳慧
阿爆
傻子與白痴
許富凱
血肉果汁機
美秀集團

服務台/醫護站服務

1. 服務台 : 活動諮詢服務、遺失/拾獲物處理（食品類恕無法受理）、遊客意見處理、酒精、額溫槍。
2. 醫護站 : 提供簡易急救藥品、協助聯繫救護系統。

友善服務設施

1. 哺乳室：於臺北市政府東門廣場，若欲使用請至服務台洽詢。
2. 無障礙專用流動廁所：場域內共24座。

防疫提醒

1. 有發燒或呼吸道症狀請勿參加活動。
2. 口罩全程戴好戴滿。
3. 活動場域無飲食行為(補充水分除外)。
4. 勤洗手，加強消毒，用過口罩勿亂丟。
5. 依中央流行疫情指揮中心最新規定滾動調整。

其他注意事項有哪些?

1. 請民眾避免穿、戴容易絆倒之衣物、隨身物品，如有婦孺同行，勿靠近人潮中心。
2.人潮眾多可能造成手機通訊不良，請先與家人朋友約定走散之集合地點或因應方式，避免掃興。
3. 活動期間人潮眾多，請注意隨身所攜帶的行李、財物並留意身邊的小孩。
4. 本活動不得攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品及「發光氣球」、「波波球」進入活動會場，如發現有任何違法事項，立即聯繫通知警察單位。
5. 活動場域內禁止吸菸及烤肉。
6. 活動場域為空拍禁行區，禁用空拍機。
7. 如遇下雨，為避免影響其他觀眾觀看品質，舞台前之觀賞區請勿撐傘，以雨衣代替。
8. 遛狗請務必拴狗鍊，並自行處理寵物大小便。
9. 場域內有多處分類垃圾桶，請做好垃圾分類。
10.如有不適或突發狀況，請向佩戴工作證之工作人員反映求助，我們會立刻幫助您。
11.往年參加人潮眾多，周邊交通易壅塞，請大家儘量搭乘大眾交通工具前來，或提早出門。

景點分享 Attractions

MORE
2022-11-15

2022北部登山步道推薦這6條！統整網紅登山景點交通、時間，跨年結束後輕旅行

2022-11-15

2022室內台北景點推薦｜連假親子出遊、情侶約會必去！下雨天、大熱天都不怕的放電舒壓好去處

景點分享 Attractions

MORE
news

臺北市各個好玩又必遊的景點都在這！足夠讓您一遊再遊，意猶未盡。

2022-11-23