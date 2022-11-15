●展演時間：2022/12/01~2123/01/02



城市街頭｜人群快閃的未來兔

88の未來兔跳臺

●展出地點：臺北市政府東門廣場

●合作藝人：9m88

●設計理念：未來兔在88跳臺上跳呀跳，想要跟一旁的台北101比高！快來和好動的未來兔比一比誰能跳更高吧！



Lulu的未來兔子洞

●展出地點：松壽廣場

●合作藝人：Lulu 黃路梓茵

●設計理念：竄出兔子洞的未來兔到底在找什麼呢?原來是牠最愛的紅蘿蔔！快來叮嚀調皮的未來兔要細嚼慢嚥才不會巴豆痛喔！



海獅不害怕田園

●展出地點：松山文創園區

●合作藝人：韋禮安

●設計理念：稻草人唱著：「還是會~害~怕~」未來兔說：「不怕！不怕！這裡是自由自在的海獅不害怕田園！」快來和未來兔一起自由的在田園中奔跑吧！



交通號誌｜亂入日常的未來兔

●展出地點：全臺街頭「當心兒童」交通號誌（提示學校周邊容易出現喔!!）

●設計理念：從生活中的公共號誌發現亂入日常的未來兔！未來兔最容易被人吸引了！尤其喜歡跟在朝氣蓬勃的小朋友們屁股後面當跟屁蟲~放慢腳步等等未來兔，牠也想跟你們一起手牽手過馬路~~~

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